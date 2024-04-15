Россияне ударили ракетой по центру Славянска: первые подробности

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Российские войска сегодня, 15 апреля, около 7:00 обстреляли город Славянск Донецкой области. Попали в центральную часть города вблизи 5-этажки.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

"Около 7:00 город находился под обстрелом. Ракета. Попадание в центральную часть города. Повреждены многоэтажки. Обошлось без пострадавших", — сообщил Лях.

На месте удара перед пятиэтажным зданием образовалась воронка.

Напомним, российские войска 5 апреля обстреляли Покровск Донецкой области, атаковав частный сектор.

Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень. Кроме того, из-за обстрела Покровска возник огонь в административном здании и в частном доме. Один из пожаров пришлось тушить пять часов.

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