В Донецкой области из-за обстрелов обесточена шахта

В Донецкой области из-за российских обстрелов была повреждена электросеть. В результате обесточена шахта. Под землей находились горняки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители и шахта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отключения света под землей оставалось 20 человек. Через несколько часов их всех удалось вывести на поверхность.

По состоянию на утро 10 февраля остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области.

Как сообщалось, во Львовской области начали отключать свет. Первые в списке на отключение те, у кого задолженность – десятки тысяч гривен. Ее накопили с начала войны – пока действовал мораторий на отключение.

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