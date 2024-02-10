У Донецькій області через обстріли знеструмлено шахту

Без світла залишилися також побутові споживачі.

У Донецькій області через російський обстріл була пошкоджена електромережа. Внаслідок цього знеструмлено шахту. Під землею перебували гірники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через відключення світла під землею залишалося 20 працівників. За кілька годин їх усіх вдалося вивести на поверхню.

Станом ранок 10 лютого залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній на Донеччині.

Як повідомлялося, на Львівщині почали відключати світло. Перші у списку на відключення ті, у кого заборгованість - десятки тисяч гривень. Її накопичили від початку війни - доки діяв мораторій на відключення.

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