"Российская подлость испытает провал": Зеленский рассказал, чего просил у Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал партнеров предоставить больше ПВО и ПРО.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 20 октября.

"Сегодня принял участие в заседании Европейского совета. Тема защиты Украины и нашей энергетической безопасности была среди главных на этом саммите. Проинформировал коллег о новых террористических шагах России и наших потребностях, чтобы защититься и от этой формы террора, направленного против энергосистемы. Российские войска продолжают наносить удары ракетами и дронами по нашим электростанциям. В конце концов и такая российская подлость испытает провал. Мы делаем все, чтобы получить для Украины больше современных и эффективных систем ПВО и ПРО", – заявил он.

Зеленский выразил надежду на то, что придет время, когда небо Украины станет защищенным.

"И будет день, когда мы отчитаемся, что украинское небо стало полностью защищенным от российских ракет, иранских дронов и любых других носителей зла", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что действия России только снизили ее вес на европейском энергетическом рынке.

"Россия пыталась шантажировать Европу газом и нефтью, организует диверсии на подводных газопроводах и критически важных кабелях в Европе, пыталась и пытается заморозить людей... А что произошло? Россия только потеряла свой вес на европейском энергетическом рынке, который нарабатывала еще со времен Брежнева, и обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику. Это останется с Москвой очень надолго и после этого российского руководителя", – считает он.

Зеленский сказал, что попытки уничтожения Россией энергетической системы Украины только побуждают международных партнеров помогать нашему государству.

"Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста. А все наши расходы на защиту наших энергообъектов и на восстановление нашей инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов", – говорит президент.

По его словам, Россия обязательно заплатит за свой террор.

"Каждый из террористов будет отвечать лично за то, что делает. Перед судом. А государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами – как государственными, так и квазичастными лицами, которые связаны с этим российским режимом", – подчеркнул. он.

Энергетический террор

После массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.

Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус предупредил, если украинцы не будут экономить свет, веерные отключения электроснабжения возможны и дальше.