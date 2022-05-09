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Российские оккупанты обстреляли центр Славянска — мэр города

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Российские оккупанты обстреляли центр Славянска — мэр города

Фото із соцмереж

Российские оккупанты 9 мая обстреляли центр Славянска.

Есть ли повреждения и пострадавшие сейчас выясняют.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", — написал он и призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 8 мая, российские захватчики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса. Разрушения претерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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