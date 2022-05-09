Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська - мер міста

Російські окупанти 9 травня обстріляли центр Слов'янська.

Чи є пошкодження та постраждалі наразі з'ясовують.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо", - написав він та закликав містян не ігнорувати сигнали тривоги.

Варто зазначити, що протягом минулої доби, 8 травня, російські загарбники обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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