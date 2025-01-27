Рязанский НПЗ остановил работу после атаки беспилотников: какие убытки для РФ

По информации источников, в результате атаки на территории НПЗ сгорело нефтехранилище, а также повреждено важное оборудование.

Российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) был вынужден остановить работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели.

Об этом сообщили два источника в области агентству Reuters.

По информации источников, в результате атаки на территории НПЗ сгорело нефтехранилище, а также повреждено важное оборудование. Среди поврежденных объектов – железнодорожная наливная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

"Железнодорожное грузовое оборудование было повреждено. Загрузка по железной дороге не производилась, они прекратили переработку нефти", — сообщил один из источников.

Другой источник подтвердил, что отгрузка нефтепродуктов остановлена еще с пятницы, а завод прекратил работу из-за невозможности транспортировки продукции.

Компания "Роснефть", владеющая НПЗ, пока не прокомментировала ситуацию.

Другие нефтеперерабатывающие заводы, в частности, в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут подключиться к обеспечению поставки топлива, отмечают источники.

Рязанский НПЗ является одним из ключевых предприятий отрасли. В 2024 году завод переработал 13,1 млн. тонн нефти (262 тыс. баррелей в сутки), что составляет почти 5% от общего объема переработки нефти в России. В производственном объеме НПЗ — 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного горючего, 4,3 млн тонн мазута и 1 млн тонн авиатоплива.

Напомним, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", участвующей в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.