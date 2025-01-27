Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки безпілотників: які збитки для РФ

За інформацією джерел, унаслідок атаки на території НПЗ згоріло нафтосховище, а також було пошкоджено важливе обладнання

Російський Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) був змушений зупинити роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня.

Про це повідомили два джерела в галузі агентству Reuters.

За інформацією джерел, унаслідок атаки на території НПЗ згоріло нафтосховище, а також було пошкоджено важливе обладнання. Серед пошкоджених об’єктів – залізнична наливна естакада та установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок із нафтопродуктів.

"Залізничне вантажне обладнання було пошкоджено. Завантаження залізницею не проводилося, вони припинили перероблювання нафти", — повідомило одне з джерел.

Інше джерело підтвердило, що відвантаження нафтопродуктів зупинено ще з п’ятниці, а завод припинив роботу через неможливість транспортування продукції.

Компанія "Роснефть", яка володіє НПЗ, поки що не прокоментувала ситуацію.

Інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть під'єднатися до забезпечення постачання палива, зазначають джерела.

Рязанський НПЗ є одним із ключових підприємств галузі. У 2024 році завод переробив 13,1 млн тонн нафти (262 тис. барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу перероблення нафти в Росії. У виробничому обсязі НПЗ — 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального, 4,3 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіапального.

Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.