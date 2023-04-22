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Силы обороны сбили вражеский вертолет – Генштаб

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1285
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Силы обороны сбили вражеский вертолет – Генштаб

Силы обороны уничтожили российский военный вертолет / Фото: Википедия

Также украинские военные сбили еще четыре вражеских беспилотника.

Украинские Силы обороны сбили вертолет российских захватчиков Ми-24 и еще четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА", — сообщили в Генштабе.

Военные уточнили, что кроме вражеского вертолета были сбиты два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет".

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток Россия нанесла три ракетных, 24 авиационных удара и совершила около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики готовятся к эвакуации в населенных пунктах Запорожской области, расположенных рядом с линией фронта.

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Дата публикации
Просмотры
1285
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