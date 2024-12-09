Сколько F-16 есть у Украины и почему ими не бьют по территории РФ: эксперт объяснил

По его словам, максимальное количество F-16, которое должно передать Украине до 2028 года, составляет 79 единиц.

Точное количество находящихся в Украине западных истребителей F-16 пока неизвестно.

Об этом заявил эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, передает "Киев 24".

Эксперт пояснил, что получение Украиной F-16 очень тесно связано с перевооружением Бельгии, Нидерландов, Норвегии и Дании на F-35. Как только эти страны получают F-35 из США, они передают F-16 Украине.

По его словам, максимальное количество F-16, которое должно передать Украине до 2028 года, составляет 79 единиц. Катков подчеркнул, что количество F-16, которые есть в распоряжении Украины, официально никогда не разглашалось.

Будет ли Украина нанести удары с помощью F-16 по территории РФ

Аналитик пояснил, что для ударов по России самолетами F-16 необходимо, чтобы США передали Украине новые дальнобойные ракеты типа JASSM. Сейчас без этих ракет Украине нечем наносить удары по врагу. Катков напомнил, что ракета JASSM имеет дальность 370 км в первой версии, а во второй – до 900 км.

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получила от Дании вторую партию F-16. Военный эксперт объяснил, как это изменит ситуацию в поле боя.

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