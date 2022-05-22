Снова могут напасть: ТРО укрепляют границу с Беларусью

Силы территориальной обороны по соседству с Беларусью продолжают готовить территорию на случай, если россияне с белорусами решат снова оттуда напасть на Украину.

Местные же тем временем откармливают защитников блинчиками и голубцами, а еще поднимают боевой дух песнями. Военные сопровождают жителей сел на полях, чтобы те не взорвались на минах.

О ситуации в терробороне Житомирщины говорится в сюжете ТСН.

Так, местные жители помогают копать и оборудовать позиции. Впрочем, защитники убеждены – в ближайшее время враг сюда все же не пойдет. Они отметили, что враг боится украинских бойцов и не умеет воевать.

Командир батальона Олег Климчук рассказал, что у него много тех, кто впервые на войне.

"112 человек приняли присягу впервые. У них есть вдохновение, каждый хочет показать, что он мужчина", – отметил он.

Из Беларуси снова могут напасть: ТРО укрепляют границу с опасным соседом

Среди защитников встречаются мужчины за 60. Они настаивают: возраст – не помеха, когда хочешь защищать родную землю.

В частности, за 60 и медику Александру. Он шутит, что уже и на диване бы полежал, но жена выгнала из дома на войну: "Она меня выгоняла в дикие формирования — но я перепутал адрес и пришел в терроборону".

Напомним, в Черниговской области мальчишки после оккупации смастерили настоящий блокпост, чтобы "защищать родную Украину". К охране своей улицы мальчишки подошли всерьез, даже балаклав не снимают.

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