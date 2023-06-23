"Собирал данные о военных объектах": СБУ разоблачила "крота" в ВСУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила российский "крот" в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом СБУ информирует в Telegram.

По данным службы, коллаборант собирал для врага разведывательные данные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное использование боевой авиацией ВСУ.

"Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, по указанию российской спецслужбы их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro", — пишет СБУ.

Злоумышленнику удалось задержать во время сбора разведывательной информации об украинских военных объектах. Им оказался местный житель, который вступил в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

"Предатель был завербован в начале мая текущего года сотрудниками ФСБ. Для выполнения задач агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами. Также он пытался "в темную" использовать своих знакомых. Для коммуникации использовался Telegram", — добавили в СБУ.

Кроме того, во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным. Согласно ч. 2 ст. 111 "крота". грозит пожизненное заключение.

Накануне украинские правоохранители разоблачили мошеннический колцентр в Харькове. Подозреваемые выманивали деньги у людей, которые искали "легкий заработок во время войны".

Читайте также: