"Собирал данные о военных объектах": СБУ разоблачила "крота" в ВСУ

Задержанному грозит пожизненное заключение.
В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила российский "крот" в рядах Вооруженных Сил Украины.
Об этом СБУ информирует в Telegram.
По данным службы, коллаборант собирал для врага разведывательные данные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное использование боевой авиацией ВСУ.
"Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, по указанию российской спецслужбы их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro", — пишет СБУ.
Злоумышленнику удалось задержать во время сбора разведывательной информации об украинских военных объектах. Им оказался местный житель, который вступил в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.
"Предатель был завербован в начале мая текущего года сотрудниками ФСБ. Для выполнения задач агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами. Также он пытался "в темную" использовать своих знакомых. Для коммуникации использовался Telegram", — добавили в СБУ.
Кроме того, во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным. Согласно ч. 2 ст. 111 "крота". грозит пожизненное заключение.
Накануне украинские правоохранители разоблачили мошеннический колцентр в Харькове. Подозреваемые выманивали деньги у людей, которые искали "легкий заработок во время войны".
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