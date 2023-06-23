"Збирав дані про військові об'єкти": СБУ викрила "крота" у ЗСУ

У Житомирській області Служба безпеки України викрила російського "крота" у лавах Збройних Сил України.

Про це СБУ інформує у Telegram.

За даними служби, колаборант збирав для ворога розвідувальні дані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

"Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro", - пише СБУ.

Зловмисника вдалося затримати під час збору розвідувальної інформації про українські військові об'єкти. Ним виявився місцевий житель, який вступив до лав ЗСУ й проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

"Зрадника було завербовано на початку травня поточного року співробітниками ФСБ. Для виконання завдань агент об’їжджав різні райони й приховано спостерігав за військовими об’єктами. Також він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих. Для комунікації використовувався Telegram", - додали в СБУ.

Крім того, під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій. Відповідно до ч. 2 ст. 111 "кроту". загрожує довічне ув’язнення.

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