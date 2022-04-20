Сохраняется вероятность ракетных ударов с территории Беларуси – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях враг 20 апреля активных действий не предпринимал.
В то же время сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил войск РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено.
"Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме", — добавили в Генштабе.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Украину продолжает поступать вооружение от государств-партнеров. Также несколько увеличился воздушный парк Вооруженных Сил Украины.
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