Сохраняется вероятность ракетных ударов с территории Беларуси – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях враг 20 апреля активных действий не предпринимал.

В то же время сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил войск РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено.

"Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме", — добавили в Генштабе.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Украину продолжает поступать вооружение от государств-партнеров. Также несколько увеличился воздушный парк Вооруженных Сил Украины.

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