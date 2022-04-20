Зберігається імовірність ракетних ударів з території Білорусі - Генштаб

На Волинському і Поліському напрямках ворог 20 квітня активних дій не проводив.
Утім, зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил військ РФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено.
"Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що до України продовжує надходити озброєння від держав-партнерів. Також дещо збільшився повітряний парк Збройних сил України.
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