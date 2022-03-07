США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе

США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе

Ожидается, что в понедельник президент Джо Байден проведет видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с обсуждением этого вопроса, сообщило агентство Reuters.

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Ожидается, что в понедельник президент Джо Байден проведет видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства, поскольку его администрация продолжает добиваться их поддержки запрета импорта.

Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса, работающими над ускоренным принятием закона о запрете российского импорта. Высокопоставленное чиновник США сообщил, что окончательное решение еще не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет", сказал он, имея в виду запрет импорта нефти из РФ.

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Германия, самый крупный покупатель российской сырой нефти, отвергла планы запретить импорт энергоресурсов.

Между тем, на фоне новостей о возможном эмбарго на российские энергоносители рубль подешевел вдвое.

На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua