США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників в Європі

Очікується, що у понеділок президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства.
Адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.
Про це з посиланням на двох осіб, знайомих з обговоренням цього питання, повідомила агенція Reuters.
Очікується, що у понеділок президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їхньої підтримки заборони імпорту.
Білий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту. Високопосадовець США повідомив, що остаточне рішення ще не прийняте, але "швидше за все, це будуть лише США, якщо це відбудеться", сказав він, маючи на увазі заборону імпорту нафти з РФ.
Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів.
Тим часом, на тлі новин про можливе ембарго на російські енергоносії рубль здешевшав удвічі.
На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.
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