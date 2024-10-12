Стоит ли "бить тревогу" из-за наступления РФ на Курщине: ответ эксперта

Петр Черник прокомментировал информацию о вероятном наступлении РФ на Курщине.
Российские оккупанты активизировались в Курской области. По информации DeepState, россиянам, возможно, удалось там прорвать левый фланг Сил обороны.
Какова ситуация на Курском направлении, прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник в комментарии " 24 Канала ".
"Если мы увидим прорыв на 15 – 20 километров (в Курской области – Ред.), тогда будем бить тревогу, но сейчас этого нет. И самое главное, для нас настоящим источником проверенной информации остается наш Генштаб, – сказал Черник.
Он призвал следить только за тем, что говорят официальные лица.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) рассказали о планах российских войск в Курской области.
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