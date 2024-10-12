Чи варто "бити на сполох" через наступ РФ на Курщині: відповідь експерта

Петро Черник прокоментував інформацію про ймовірний наступ РФ на Курщині.

Російські окупанти активізувались у Курській області. За інформацією DeepState, росіянам можливо, вдалось там прорвати лівий фланг Сил оборони.

Якою є ситуація на Курському напрямку, прокоментував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Петро Черник в коментарі "24 Каналу".

"Якщо ми побачимо проривання на 15 – 20 кілометрів (у Курській області – Ред.), тоді будемо бити на сполох, але зараз цього немає. І найголовніше, для нас справжнім джерелом перевіреної інформації залишається наш Генштаб, – сказав Черник.

Він закликав стежити лише за тим, що говорять офіційні особи.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про плани російських військ в Курській області.

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