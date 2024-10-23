Странная взятка: в центре Тернополя задержан начальник районного ТЦК

В центре Тернополя задержан руководитель районного военкомата во время получения взятки за содействие в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET.

Военнослужащий получил талоны на 1000 литров горючего в обмен на обещание не мобилизовывать мужчину.

«Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела», – отметили в пресс-службе Тернопольского областного ТЦК и СП.

Напомним, в Полтавской области мужчина покончил с собой в техническом помещении пункта предварительного сбора военнообязанных.

Территориальное управление ДБР во Львове сообщило ZAXID.NET, что пока официальной информации о задержании еще нет.

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