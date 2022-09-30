Стыдно даже экс-спичрайтеру Путина: речь главы Кремля оценили не все россияне

Сегодня в центре Москве, по крайней мере, на камеры, россияне оккупацию Украины поддерживают, но очереди на выезд из России не уменьшаются.

В беспрецедентной мировой изоляции Путин заявил, что граждане Запорожья и Херсонщины, вместе с дончанами и луганчанами отныне — граждане России, говорится в ТСН.

Пока оккупанты убегают из окруженного украинскими войсками Лимана, бросая оружие и технику — на Красной площади возводят праздничную сцену, а руководитель Кремля требует от Киева немедленно прекратить огонь. Подписав абсурдные приказы о признании так называемой независимости Запорожской и Херсонской областей, Путин впервые за долгое время срочно созывает федеральное собрание, чтобы снова пожаловаться на распад Советского союза.

Самые преданные муртады Путина демонстрируют слезное согласие и готовность воевать с НАТО.

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Первая реакция из Офиса президента Украины – мгновенная. Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории, написал глава ОП Андрей Ермак, - и не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Украинцы, которым удалось выбраться с оккупированных территорий, убеждены, что еще вернутся домой. Русский язык, который вроде бы защищают здесь оккупанты, не мешает тем, кому пришлось бежать из родных домов с самым ценным — ненавидеть россиян и верить в нашу победу. "И то, что подписал указ – это он чисто для себя подписал. Оставшиеся понимает, а их много, они уверены, что это просто бред, это просто бумажка", — говорят беженцы.

Даже бывшему спичрайтеру Путину стыдно за своего президента. "Это выглядит убого, украинцы что-то делают в реальном мире, а Кремль конструирует виртуальную реальность", – заявляет политолог Аббас Галлямов.

Однако сегодня в центре Москвы, по крайней мере на камеры, россияне оккупацию поддерживают. "Люди наконец-то найдут власть, свободу и надежду на будущее", — убеждены там.

Под стенами Кремля очередь из желающих попасть на торжественный концерт. Но куда большие очереди на границах России. По оценкам британского Минобороны, в течение недели из объявления мобилизации из страны сбежали больше людей, чем сейчас воюют в Украине. Отстаивать маниакальные интересы Кремля не желают даже те, кто еще несколько месяцев назад клеил военные символы на свои машины.

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