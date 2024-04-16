"Тактика амебы": военный эксперт объяснил спешку врага на фронте

Враг использует дефицит боеприпасов и вооружения Украины и делает все возможное, чтобы пробиться и достичь тактических результатов, которые могут создать предпосылки для более успешного дальнейшего наступления.

Интенсивные боевые действия со стороны российских оккупационных войск на Донецком направлении вызваны в спешке, ведь вскоре Украина должна получить 180 тыс. боеприпасов.

Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

Грабский предложил последовательно рассмотреть сложившуюся ситуацию.

"Из заявленных 1 млн 200 тыс снарядов уже законтрактовано и в ближайшее время будут в Украине 180 тыс. И темпы поставок будут только нарастать. То есть сопротивление украинских Сил обороны будет расти на всех участках фронта, и поэтому противнику будет еще сложнее пробиваться вперед, если он сможет пробиваться вперед", — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что, несмотря на задержку помощи от США, Украина все же получает ее от других стран.

"Помощь нам все равно поступает. Мы считаем уже не кварталы, а месяцы и недели до того времени, когда в украинском небе будут оперировать украинские F-16, что серьезно усложнит задачу противника по проведению любых наступательных операций", — пояснил он.

Именно поэтому, по мнению Грабского, командование РФ максимально пытается использовать момент и создать наработку для будущих оперативных действий, не прекращая насыщать свои боевые порядки личным составом, вооружением, боевой техникой.

"Поэтому используя такую отчаянную тактику... противник лезет там, где он может залезть", — сказал эксперт.

Он назвал такие действия тактикой отчаяния, тактикой амебы.

По словам Грабского, на широких участках фронта враг действовать уже не способен, поэтому вынужден, жертвуя другими направлениями, сосредотачиваться там, где он предполагает успех.

"Мы уже сейчас видим, что противник не может наступать на Купянском, Лиманском направлении, где мы ведем активную сдерживающую работу по уничтожению врага. Противник сконцентрировался буквально на небольших точках. Но даже на этих точках у него нет гарантированного преимущества. Поэтому они сейчас делают все возможное, чтобы где-то вгрызться, зацепиться, просочиться и удержать позиции, которые они сейчас удерживают», – объяснил он.

Эксперт добавил, что бои тяжелые и требуют колоссальных усилий от Сил обороны Украины в условиях серьезного ограничения ресурсов. Однако украинские войска держатся, каждый шаг дается противнику с трудом.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев ранее высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин традиционно поставил новые "цели" к 9 Мая, а именно захватить Времен Яр.

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