"Тавр" Кротевич покидает должность начальника штаба "Азова"

Кротевич присоединился к "Азову" в 2014 году.

Подполковник Богдан Кротевич, известный по позывному "Тавру", завершает свою службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом сообщила пресс-служба 12-й бригады Азов.

"Командование и личный состав 12-й бригады "Азов" благодарит друга "Тавра" за более 10 лет преданной службы", — говорится в сообщении.

Кротевич присоединился к "Азову" в 2014 году, пройдя путь от пехотинца до командира взвода. Тавр участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, активно развивая подразделение. В 2021 году возглавил штаб "Азова", а после начала полномасштабного вторжения принял активное участие в обороне Мариуполя.

"После возвращения из плена в сентябре 2022 года, друг "Тавр" начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Он принял действенное участие в расширении "Азова" и координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года", — заявили в бригаде.

Впоследствии Кротевич вернулся к исполнению обязанностей начальника штаба бригады, он продолжал работать над успешной обороной и контрнаступательными действиями "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

"Азов сформировал меня, в первую очередь, как мужчину и патриота своего государства, за что я всегда буду благодарен подразделению и всему его коллективу", — заявил "Тавр".

Напомним, 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич написал заявление в ДБР с призывом провести расследование в отношении действий одного украинского генерала, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал".

После громкого обвинения Кротевича президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

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