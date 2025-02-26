Тавр Кротевич залишає посаду начальника штабу "Азову"

Кротевич приєднався до "Азову" у 2014 році.

Підполковник Богдан Кротевич, відомий за позивним "Тавр", завершує свою службу та залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Про це повідомила пресслужба 12-ї бригади Азов.

"Командування та особовий склад 12-ї бригади "Азов" дякує другу "Тавру" за понад 10 років відданої служби", — йдеться в повідомленні.

Кротевич приєднався до "Азову" у 2014 році, пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу. Тавр брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, активно розвиваючи підрозділ. У 2021 році очолив штаб "Азову", а після початку повномасштабного вторгнення взяв активну участь в обороні Маріуполя.

"Після повернення з полону у вересні 2022 року, друг "Тавр" розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади "Азов". Він взяв дієву участь у розширенні "Азову" і координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року", — заявили в бригаді.

Згодом Кротевич повернувся до виконання обовʼязків начальника штабу бригади, він продовжував працювати над успішною обороною та контрнаступальними діями "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках.

"Азов сформував мене, в першу чергу, як чоловіка та патріота своєї держави, за що я завжди буду вдячний підрозділу та всьому його колективу", — заявив "Тавр".

Нагадаємо, 23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо дій одного українського генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Після гучного звинувачення Кротевича президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

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