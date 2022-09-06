Терехов сообщил об еще одном прилете ракеты в Харькове

Утром в городе раздалось несколько взрывов.

Еще одна российская ракета утром 6 сентября ударила по Киевскому району Харькова. Она попала в административное здание.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Информации о пострадавших пока нет.

Мэр добавил, что место первого прилета - многоэтажка в центре города - сильно пострадало в результате атаки. На месте работают спасатели.

Напомним, утром 6 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Россия ударила ракетами по центральной части города.

ВСУ уничтожили состав с ракетами, которыми россияне обстреливали Харьков

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