Терехов сообщил об еще одном прилете ракеты в Харькове

Утром в городе раздалось несколько взрывов.
Еще одна российская ракета утром 6 сентября ударила по Киевскому району Харькова. Она попала в административное здание.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Информации о пострадавших пока нет.
Мэр добавил, что место первого прилета - многоэтажка в центре города - сильно пострадало в результате атаки. На месте работают спасатели.
Напомним, утром 6 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Россия ударила ракетами по центральной части города.
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