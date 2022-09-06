Терехов повідомив про ще один приліт ракети в Харкові

Вранці в місті пролунало кілька вибухів.
Ще одна російська ракета вранці 6 вересня вдарила по Київському району Харкова. Вона влучила в адміністративну будівлю.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Мер додав, що місце першого прильоту - багатоповерхівка у центрі міста - сильно постраждала внаслідок атаки. На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, вранці 6 вересня в Харкові після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Росія вдарила ракетами по центральній частині міста.
Читайте також: