Терехов повідомив про ще один приліт ракети в Харкові

Вранці в місті пролунало кілька вибухів.

Ще одна російська ракета вранці 6 вересня вдарила по Київському району Харкова. Вона влучила в адміністративну будівлю.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Мер додав, що місце першого прильоту - багатоповерхівка у центрі міста - сильно постраждала внаслідок атаки. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, вранці 6 вересня в Харкові після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Росія вдарила ракетами по центральній частині міста.

ЗСУ розгатили склад із ракетами, якими росіяни обстрілювали Харків

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