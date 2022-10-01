Организатором преступной группы оказался одессит, занимавший с 2014 года пророссийскую позицию и участвовавший в пророссийских политических мероприятиях.

Три агента ФСБ РФ, задержанные в Одессе, взяты под стражу без права на залог.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры три человека, задержанные в Одессе по подозрению в сотрудничестве со спецсужбами РФ, проведении коллаборационной и подрывной деятельности, а также планировании похищения человека, взяты под стражу сроком на 2 месяца безальтернативно.

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Такое решение Печерский районный суд Киева принял в субботу, 1 октября.

Как сообщалось, преступную группу из трех человек задержали на этой неделе в Одессе. Ее организатором оказался местный житель, с 2014 года занимавший пророссийскую позицию и участвовавший в пророссийских политических мероприятиях. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вступил в преступный сговор с кураторами спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности на территории города, обеспечения информационной и политической поддержки РФ, а также создания агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области.

По поручению кураторов, одессит сформировал преступную группировку, участники которой собирали информацию о местоположении военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов на территории Одессы. Также они собирали сведения о лицах, поддерживавших государственный суверенитет Украины, для дальнейшей их передачи представителям оккупационной администрации в случае захвата города.

Кроме того, подозреваемые разработали план похищения местного жителя, не поддерживавшего вооруженную агрессию, чтобы силой заставить его переоформить недвижимость.

В рамках следствия проведено имитирование похищения потерпевшего, в ходе которого правоохранители задержали членов группировки.

Следствие по уголовному производству продолжается.

Напомним, СБУ задержала предателя, которого россияне избрали управлять оккупированным селом Дымер в Киевской области.

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