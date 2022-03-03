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У хмельничан, которых поймают нетрезвыми за рулем, заберут автомобиль

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У хмельничан, которых поймают нетрезвыми за рулем, заберут автомобиль

Facebook / Патрульна поліція Києва

Автомобили отдадут на нужды армии.

У жителей Хмельницкой области, которых поймают пьяными за рулем, будут забирать авто.

Об этом рассказал глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

По его словам, транспортные средства будут отправлять на штрафплощадку, а оттуда – на нужды армии.

"Кто будет случаться по статье 130. Кто будет ездить пьяный за рулем, машина будет забираться на штрафплощадку. Оттуда — на нужды армии. Я думаю, они там нужнее", — рассказал руководитель области.

К слову, за вождение в нетрезвом состоянии наказание предусматривает штраф и временное лишение прав. Конфискация (безвозмездное изъятие) применяется, если водителя поймают в третий раз в течение года. Впрочем, изъятие автомобиля для нужд допустимо законом во время военного положения. Его в Украине ввели 24 февраля 2022 года.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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