У хмельничан, которых поймают нетрезвыми за рулем, заберут автомобиль

У хмельничан, которых поймают нетрезвыми за рулем, заберут автомобиль

Автомобили отдадут на нужды армии.

У жителей Хмельницкой области, которых поймают пьяными за рулем, будут забирать авто.

Об этом рассказал глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

По его словам, транспортные средства будут отправлять на штрафплощадку, а оттуда – на нужды армии.

"Кто будет случаться по статье 130. Кто будет ездить пьяный за рулем, машина будет забираться на штрафплощадку. Оттуда — на нужды армии. Я думаю, они там нужнее", — рассказал руководитель области.

К слову, за вождение в нетрезвом состоянии наказание предусматривает штраф и временное лишение прав. Конфискация (безвозмездное изъятие) применяется, если водителя поймают в третий раз в течение года. Впрочем, изъятие автомобиля для нужд допустимо законом во время военного положения. Его в Украине ввели 24 февраля 2022 года.