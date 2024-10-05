Украина медленно отступает на Донбассе, пытаясь максимально истощить врага — NYT

Россия продвигалась невиданными с начала войны темпами в последние два месяца.

В течение года Украина потеряла ряд городов, поселков и сел на Донбассе, обычно выводя свои войска после ожесточенных боев, которые продолжались месяцами. Первой "упала" Марьинка, потом — Авдеевка. На прошлой неделе Украина отступила от Угледара — шахтерского города, расположенного на возвышенности, которая являлась опорой обороны на юго-востоке.

Об этом пишет издание The New York Times, проанализировавшее ход войны в течение последнего года.

По словам журналистов, для внешних наблюдателей медленное, но "уверенное отступление" Украины с Донбасса может показаться сигналом о начале финала, когда Москва уверенно берет преимущество на поле боя, используя свое преимущество в живой силе и огневой мощи.

"Но украинские командиры и военные эксперты отрицают это, говоря, что в регионе разворачивается более критическая борьба, которая выходит за рамки простых территориальных достижений и потерь. Сейчас это война на истощение, говорят они, когда каждая сторона пытается истощить другую, нанося максимальные потери, надеясь сломить способность и волю врага продолжать войну”, — пишет издание.

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Все лето Россия посылала волны войск при поддержке колонн бронетехники в жестокие штурмы, несмотря на потери и насыщала небо беспилотниками, снарядами и бомбами. Украина, страна, которая по размеру составляет незначительную часть России и имеет примерно треть населения, находится в невыгодном положении в таком бою.

“Она имеет меньше людей, чтобы отправить на фронт, и, несмотря на приток западной военной помощи, остается немногочисленным на поле боя. Поэтому у Киева не было другого выбора, кроме как принять то, что Николай Белесков, военный аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины, назвал стратегией "торговли пространством для потерь России", — пишет издание.

Идея состоит в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.

“Эта война не будет разрешаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать”, — сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

Однако, учитывая способность России компенсировать свои огромные потери, возникает вопрос, какой территории украинцы будут вынуждены уступить, прежде чем российская армия истощится, отмечает NYT.

Военный эксперт по финской аналитической группе Black Bird Group Паси Паройнен отметил, что за последние два месяца Россия продвигалась невиданными с начала войны темпами и захватила втрое больше территории, чем в июне и июле.

В издании задаются вопросом, насколько реалистична стратегия Украины, учитывая, что Владимир Путин поставил экономику на военные рельсы и не показывает никаких признаков готовности прекратить борьбу.

Напомним, в 123 бригаде терробороны ВСУ впервые прокомментировали загадочную гибель командира 186-го отдельного батальона Игоря Гриба, чьи солдаты "держали" Угледар.

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