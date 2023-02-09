Украина может получить самые современные немецкие танки Panther: что известно

Rheinmetall выбрал для названия слово Panther. Именно так назывались немецкие танки периода Второй мировой войны.

Немецкий производитель оружия Rheinmetall AG ведет переговоры с Украиной по экспорту своего современного боевого танка Panther.

Об этом рассказал генеральный директор концерна Армин Паппергер в комментарии немецкой газете Handelsblatt.

"Мы ведем разговоры с Киевом об экспорте Panther", — сказал Паппбергер, добавив, что Украина также заинтересована в Lynx, самой современной боевой машине пехоты Rheinmetall.

Директор концерна добавил, что поставка Panther в Украину возможна в течение 15-18 месяцев. Эти танки могут быть сделаны либо в Германии, либо в Венгрии.

"Украина должна отстоять позиции в этой войне — и когда она закончится, стране нужна безопасность", — сказал Паппергер. "Поэтому мы готовы создать завод по производству Panther и в Украине".

Rheinmetall также является производителем танков Leopard, которые европейские страны недавно согласились отправить в Украину. Как и в случае с "Леопардами", предоставление Киеву Panther и Lynx должно быть одобрено правительством Германии.

Что известно о танке Panther

Дюссельдорфская компания представила Panther на выставке в Париже прошлым летом, рекламируя его как самый мощный боевой танк в мире. По словам Rheinmetall, Panther все еще находится в стадии разработки, но в конце концов должен заменить боевой танк Leopard 2.

Танк KF51 Panther оборудован 130-мм пушкой, а также имеет панорамный прицел SEOSS. Среди дополнительного вооружения – спаренный с пушкой пулемет 12,7-мм. На башне размещен боевой модуль с 7,62-мм пулеметом, который должен защищать танк от дронов. Кроме того, KF51 Panther может быть оснащен собственным дроном-камикадзе HERO 120 от UVision.

Отметим, что Rheinmetall выбрал для названия слово Panther. Именно так назывались немецкие танки периода Второй мировой войны.

Что известно о БМП Lynx

Lynx – тяжелая БМП разработки и производства германской компании Rheinmetall. Впервые представлена ​​в 2016 году на выставке Eurosatory, через два года была показана "более тяжелая" версия KF41.

БМП разработана с использованием современных технологий повышающих защиту машины (модульная броня, активные системы). Основное вооружение – башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет,

Обслуживание БМП — 12 человек, в том числе: три члена экипажа и до девяти человек десанта.

Lynx обеспечивает защиту расчета от различных угроз, включая взрыв на минах и самодельных взрывных устройствах, обстрелы, кассетные боеприпасы и противотанковые управляемые ракеты.