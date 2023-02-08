В Бундестаге призывают Шольца "подтолкнуть" союзников к поставкам ВСУ танков

Отмечается, что следует формировать танковый альянс.
Глава еврокомитета немецкого Бундестага Антон Гофрайтер призвал канцлера Олафа Шольца подтолкнуть некоторых "нерешительных" партнеров Берлина к поставкам танков Leopard ВСУ. По его словам, следует ускорить формирование танкового альянса.
Об этом сообщает издание t-online.
Депутат подчеркнул, что сейчас "речь идет о восстановлении доверия" и об "убеждении европейских партнеров" в наращивании.
"Хорошо, что канцлер наконец-то берет на себя координирующую роль. Мы не должны терять времени, потому что весеннее наступление российской армии неизбежно", — заметил Гофрайтер и призвал партнеров продолжать поддерживать Украину.
Напомним, правительство Германии во вторник, 7 февраля, официально одобрило передачу Украине в 178 боевых танков Leopard 1 A5. В ведомстве подчеркнули, что передадут машины " для законной самообороны от российско-агрессорской войны, нарушающей международное право".
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВСУ получат танки Leopard 2 от Германии до конца марта. Группа украинских военных уже отправилась за границу тренироваться на германских танках.
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