В Бундестаге призывают Шольца "подтолкнуть" союзников к поставкам ВСУ танков

Глава еврокомитета немецкого Бундестага Антон Гофрайтер призвал канцлера Олафа Шольца подтолкнуть некоторых "нерешительных" партнеров Берлина к поставкам танков Leopard ВСУ. По его словам, следует ускорить формирование танкового альянса.

Об этом сообщает издание t-online.

Депутат подчеркнул, что сейчас "речь идет о восстановлении доверия" и об "убеждении европейских партнеров" в наращивании.

"Хорошо, что канцлер наконец-то берет на себя координирующую роль. Мы не должны терять времени, потому что весеннее наступление российской армии неизбежно", — заметил Гофрайтер и призвал партнеров продолжать поддерживать Украину.

Напомним, правительство Германии во вторник, 7 февраля, официально одобрило передачу Украине в 178 боевых танков Leopard 1 A5. В ведомстве подчеркнули, что передадут машины " для законной самообороны от российско-агрессорской войны, нарушающей международное право".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВСУ получат танки Leopard 2 от Германии до конца марта. Группа украинских военных уже отправилась за границу тренироваться на германских танках.

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