Украина продает России титан для производства самолетов и ракет – расследование

В Украине продолжаются 530 сутки с начала полномасштабного вторжения России, но, несмотря на войну, оборонная промышленность РФ продолжает получать сырье из Украины через посредников для производства титана, из которого производятся самолеты и ракеты.

Об этом говорится в расследовании "РБК-Украина" со ссылкой на источники в титановой отрасли.

Так, по данным журналистов, значительная часть экспортируемого из Украины титанового сырья попадает в Россию через посредников. На экспорт идет концентрат, из которого в других государствах уже производится готовая продукция.

"Сам концентрат бывает нескольких видов – рутиловый, ильменитовый, цирконовый, дистен-силеманитовый, ставролитовый. Важная деталь – Государственная служба экспортного контроля (ГСЭК) по непонятным причинам контролирует только экспорт ильменитового концентрата, на вывоз которого предприятия должны получать соответствующее разрешение (так называемый "билет"). Этот вид сырья признан продукцией "двойного назначения" (то есть может использоваться в военной сфере). Другие концентраты почему-то вывозятся без контроля", — говорится в расследовании.

С июля 2022 года по апрель 2023 года принадлежащая государству Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным источников, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию.

Так, партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, учредителями которых являются граждане РФ и работающие с Россией.

"Например, в июле, августе и сентябре 2022 года ОГХК поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT, основателями которой являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян (скорее всего просто подставные лица)", — пишут журналисты.

Титановый концентрат поставлялся венгерской Sic Luceat Lux KFT, учредителями которых являются уроженцы Крыма/Фото: РБК-Украина

Основными контрагентами и грузополучателями компании Sic Luceat Lux KFT, 2021-2022 годах являлись ООО "Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко Рус" (Белгород) и другие российские компании.

В документах также говорится об экспорте украинского титана польской компании BioProfTech Sp.zoo. Ее основателем является Руслан Акопян – зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. Акопян имеет российское гражданство. Эта компания получала партии ильменита из Украины летом и осенью 2022 года.

Польская BioProfTech Sp.zoo с основателем из оккупированного Харцызска получала партии ильменита/Фото: РБК-Украина

Журналисты также обнаружили, что ранее принадлежавший олигарху Дмитрию Фирташу "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ООО ЗТМК), а в 2021 году решением суда был возвращен в государственную собственность, продавал на экспорт уже не просто сырье, а фактически готовую продукцию – титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. Хотя в 2022 году завод почти не работал, однако распродавал продукцию, которая была у него на складах. В общей сложности было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 млн гривен.

Покупателями среди других оказались компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей.

Чешская Nadezda Invest Doo покупала украинский тетрахлорид титана/Фото: РБК-Украина

Так, губчатый титан у ЗТМК покупала австрийская компания LL-Resourses GmbH, директором которой является гражданин РФ Анатолий Зайцев из Санкт-Петербурга. Он постоянно проживает в Австрии и является доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа.

А титановый шлак в августе 2022 года покупала компания из Чехии Cytleon Sro, соучредителем которой является гражданин России Леонид Цитленок, зарегистрированный в Москве.

Европейские компании с российскими учредителями закупали украинское титановое сырье/Фото: РБК-Украина

"Государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. Где конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего военные заводы. В частности – крупнейший в мире производитель титана и продукции из него – "Корпорация ВСМПО -АВИСМА", которая исторически нуждалась в украинском сырье и продолжает нуждаться в нем сегодня. Продукция корпорации широко используется военными заводами. В частности, для производства самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другой продукции", — говорится в расследовании.

Напомним, в Раде объяснили, за кем окончательное решение по вопросу выборов во время военного положения.

Читайте также: