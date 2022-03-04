"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 5 марта

Также назначены эвакуационные поезда для выезда за границу.
"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 5 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница.
Об этом сообщили в компании в пятницу вечером, 4 марта.
Рейсы по ст. Киев:
- 04:21 – №150 Черновцы – Полтава
- 04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг
- 04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий
- 06:23 – №142 Львов – Лиман
- 06:23 – №114 Львов – Лиман
- 09:00 – №705 Дарница – Львов
- 10:00 – №715 Дарница – Львов
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – №55 Киев – Рахов
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 18:48 – №67 Киев – Варшава
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
- 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 – №114 Лиман – Львов
- 04:11 – №142 Лиман – Львов
- 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
- 17:00 – №723 Харьков – Львов
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 20:15 – №22 Харьков – Трускавец
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
- 05:00 – №38 Киев – Запорожье
- 06:23 – №796 Днепр – Харьков
- 09:27 – №6 Рахов – Запорожье
- 14:26 – №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 – №6 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 – №006 Рахов – Запорожье
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
- 19:47 – №072 Запорожье – Киев
- 20:37 – №068 Запорожье – Львов
- 21:38 – №038 Запорожье – Киев
- 22:26 – №068 Львов – Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 – №105 Киев – Одесса
- 00:58 – №078 Одесса – Ковель
- 01:05 – №041 Днепр – Трускавец
- 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 – №060 Чоп – Киев
- 03:42 – №058 Ворохта – Киев
- 03:54 – №106 Одесса – Киев
- 04:31 – №081 Ужгород – Киев
- 04:42 – №050 Трускавец – Киев
- 05:46 – №086 Запорожье – Львов
- 06:03 – №056 Рахов – Киев
- 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
- 06:54 – №021 Харьков – Трускавец
- 09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
- 10:23 – №070 Запорожье – Львов
- 11:30 – №912 Запорожье – Хелм
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 17:43 – №086 Львов – Запорожье
- 18:07 – №055 Киев – Рахов
- 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
- 23:53 – №022 Трускавец – Харьков
Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.
А также электричками:
- из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
- из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
- Организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Также на 5 марта назначены следующие эвакуационные поезда для выезда за границу :
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 954 Львов – Хрубешув в 02:00;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
- № 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9166 человек,
- танков ‒ 251,
- боевых бронированных машин ‒ 939,
- артиллерийских систем – 105,
- РСЗО – 50,
- средства ПВО – 18,
- самолетов – 33 (уточняется),
- вертолетов – 37 (уточняется),
- автомобильной техники – 404,
- легкие скоростные катера – 2,
- цистерн с горючим – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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