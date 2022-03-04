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"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 5 марта

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"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 5 марта

"Укрзализныця"

Также назначены эвакуационные поезда для выезда за границу.

"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 5 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница.

Об этом сообщили в компании в пятницу вечером, 4 марта.

Рейсы по ст. Киев:

  • 04:21 – №150 Черновцы – Полтава
  • 04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг
  • 04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий
  • 06:23 – №142 Львов – Лиман
  • 06:23 – №114 Львов – Лиман
  • 09:00 – №705 Дарница – Львов
  • 10:00 – №715 Дарница – Львов
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород
  • 18:48 – №67 Киев – Варшава
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель
  • 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
  • 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 – №91 Киев – Львов
  • 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
  • 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

  • 04:11 – №114 Лиман – Львов
  • 04:11 – №142 Лиман – Львов
  • 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
  • 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
  • 17:00 – №723 Харьков – Львов
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр
  • 20:15 – №22 Харьков – Трускавец
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

  • 05:00 – №38 Киев – Запорожье
  • 06:23 – №796 Днепр – Харьков
  • 09:27 – №6 Рахов – Запорожье
  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
  • 19:47 – №072 Запорожье – Киев
  • 20:37 – №068 Запорожье – Львов
  • 21:38 – №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 – №068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

  • 00:28 – №105 Киев – Одесса
  • 00:58 – №078 Одесса – Ковель
  • 01:05 – №041 Днепр – Трускавец
  • 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
  • 03:42 – №060 Чоп – Киев
  • 03:42 – №058 Ворохта – Киев
  • 03:54 – №106 Одесса – Киев
  • 04:31 – №081 Ужгород – Киев
  • 04:42 – №050 Трускавец – Киев
  • 05:46 – №086 Запорожье – Львов
  • 06:03 – №056 Рахов – Киев
  • 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
  • 06:54 – №021 Харьков – Трускавец
  • 09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
  • 10:23 – №070 Запорожье – Львов
  • 11:30 – №912 Запорожье – Хелм
  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 17:43 – №086 Львов – Запорожье
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов
  • 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
  • 20:50 – №716 Львов – Киев
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп
  • 23:53 – №022 Трускавец – Харьков

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

А также электричками:

  • из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
  • из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
  • Организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 5 марта назначены следующие эвакуационные поезда для выезда за границу :

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 954 Львов – Хрубешув в 02:00;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
  • № 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9166 человек,
  • танков ‒ 251,
  • боевых бронированных машин ‒ 939,
  • артиллерийских систем – 105,
  • РСЗО – 50,
  • средства ПВО – 18,
  • самолетов – 33 (уточняется),
  • вертолетов – 37 (уточняется),
  • автомобильной техники – 404,
  • легкие скоростные катера – 2,
  • цистерн с горючим – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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