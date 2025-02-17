В Часов Яру бои идут за дома: в ВСУ описали действия врага

Оккупанты пытаются перейти канал Северский Донец – Донбасс.
В Часов Яру происходят городские бои. Российские войска пытаются наполнить город своей пехотой для дальнейших активных действий.
Об этом представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин рассказал в эфире "Эспрессо".
Бойцы 24-й ОМБр в Часов Яру противостоят ежедневным российским штурмам. Захватчики применяют и тактику малых групп, и механизированные штурмы с техникой. Враг очень активно обстреливает город.
Полухин отметил, что сейчас происходят городские бои.
"Трудно сказать, какую часть города занимают наши части, какую – оккупанты. Четкой линии боевых действий нет, бои идут за дома", – сказал представитель 24-й бригады.
"Российские воины пытаются устроить себе переход через канал Северский Донец – Донбасс, разбивая его, чтобы перевезти технику. Противник пытается наполнить город своей пехотой для дальнейших активных действий", – рассказал Полухин.
Украинские защитники атакуют врага дронами и артиллерией. Это разрушает планы россиян по дальнейшему продвижению.
К слову, накануне в ВСУ сообщили, что они освободили село Песчаное, расположенное в 5 км от Покровска.
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