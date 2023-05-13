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В Херсонской области украинские военные уничтожили два беспилотника РФ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Херсонской области украинские военные уничтожили два беспилотника РФ

В частности, военные ликвидировали разведывательный БПЛА "Орлан-10"

В частности, военные ликвидировали разведывательный БПЛА Орлан-10 и ударный БПЛА типа Ланцет.

Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили два российских беспилотника.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь" в Facebook.

"13 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены два российских беспилотника", — говорится в сообщении.

В частности, военные ликвидировали разведывательный БПЛА "Орлан-10" и ударный БПЛА типа "Ланцет".

Напомним, появилось видео, как спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам с помощью FPV-дронов.

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Дата публикации
Просмотры
134
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