В Херсонской области украинские военные уничтожили два беспилотника РФ

В частности, военные ликвидировали разведывательный БПЛА Орлан-10 и ударный БПЛА типа Ланцет.

Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили два российских беспилотника.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь" в Facebook.

"13 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены два российских беспилотника", — говорится в сообщении.

В частности, военные ликвидировали разведывательный БПЛА "Орлан-10" и ударный БПЛА типа "Ланцет".

Напомним, появилось видео, как спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам с помощью FPV-дронов.

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