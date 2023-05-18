В Кировоградской области часть ракеты взорвалась возле дома — ОВА

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Во время ракетной атаки России в Кировоградской области 18 мая часть ракеты взорвалась на территории дома, также обломки дроны упали на один из объектов – вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, это была одна из самых длинных тревог в области.

"На Кировоградщине силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник – в Кропивницком районе. В обоих случаях не обошлось без разрушений. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших" - написал он в телеграмм-канале.

Кроме того, обломки сбитого БпЛА попали в один из объектов, возник пожар. В течение нескольких часов спасатели тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. По информации местных властей, погибших и травмированных нет.

Атака России по Украине 18 мая

Напомним, Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Тревоги начались поздно вечером 17 мая. В Одессе раздались взрывы. Позже стало известно, что большинство ракет сбили силы ПВО, но также попадание в промышленный объект на территории области. Один человек погиб, еще двое – ранены.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, кафиры выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, из них — 29 уничтожили.

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