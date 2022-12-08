В Курахово после обстрела временно закрыли рынки и магазины

В результате атаки оккупантов погибли десять человек.
В Курахово Донецкой области закрыли базары, магазины и отделения почты после обстрела российскими военными центра города 7 декабря.
Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
Он подписал соответствующее распоряжение. Отмечается, что в городе временно закрываются рынки, а также магазины и лавочки на пр. Запорожском от АЗС Параллель (пр. Запорожский, 1б) до ул. Пушкина. Также не будет работать и отделение №1 Новой почты.
Напомним, в среду 7 декабря армия агрессорки РФ обстреляла Курахово из ствольной артиллерии. оккупанты ударили по автостанции, заправке, жилым домам и рынку. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по погибли десять человек. Также есть много раненых.
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