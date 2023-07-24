В некоторых областях объявлена воздушная тревога: есть пуски ракет

Сирена раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской области.
По состоянию на 12:00 в ряде областей раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских ракет.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Согласно интерактивной карте, тревога охватила южные и частичные северные области. Сирена раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской области.
Сразу после оглашения тревоги Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в тех областях, где раздается сирена.
"Юг – ракетная опасность! Сумская область – ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы пишут, что с Черного моря чисто. Вероятно, была работа РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы – ред.). А в Сумской области - обстрел приграничных районов.
Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!
Как сообщалось ранее, российские кафиры ночью 24 июля пытались атаковать портовую инфраструктуру реки Дунай в Одесской области. Есть пострадавшие, среди них – работники порта.
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