В некоторых областях объявлена воздушная тревога: есть пуски ракет

Сирена раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской области.

По состоянию на 12:00 в ряде областей раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских ракет.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Согласно интерактивной карте, тревога охватила южные и частичные северные области. Сирена раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской области.

Сразу после оглашения тревоги Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в тех областях, где раздается сирена.

"Юг – ракетная опасность! Сумская область – ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы пишут, что с Черного моря чисто. Вероятно, была работа РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы – ред.). А в Сумской области - обстрел приграничных районов.

Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!

Воздушная тревога сейчас 24 июля. ФОТО: сундук/alerts

Как сообщалось ранее, российские кафиры ночью 24 июля пытались атаковать портовую инфраструктуру реки Дунай в Одесской области. Есть пострадавшие, среди них – работники порта.

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