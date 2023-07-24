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У деяких областях оголошена повітряна тривога: є пуски ракет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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1177
Час на прочитання
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У деяких областях оголошена повітряна тривога: є пуски ракет

У деяких областях оголошена повітряна тривога через пуски ракет 24 липня

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Станом на 12:00 у низці областей лунає повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих ракет.

Про це свідчить мапа тривог.

Відповідно до інтерактивної мапа, тривога охопила південні та часткові північні області. Сирена лунає в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Сумській області. 

Одразу після оголошення тривоги Повітряни сили попередили про ракетну небезпеку у тих областях, де лунає сирена.

"Південь – ракетна небезпека! Сумська область – ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні. 

Моніторингові канали пишуть, що із Чорного моря чисто. Ймовірно, була робота РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби - ред.). А на Сумщині обстріл прикордонних районів. 

Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!

Як повідомляли раніше, російські окупанти вночі 24 липня намагалися атакувати портову інфраструктуру річки Дунай в Одеській області. Є постраждалі, серед них - працівники порту.

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Дата публікації
Перегляди
1177
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