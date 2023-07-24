У деяких областях оголошена повітряна тривога: є пуски ракет

Станом на 12:00 у низці областей лунає повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих ракет.

Про це свідчить мапа тривог.

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Відповідно до інтерактивної мапа, тривога охопила південні та часткові північні області. Сирена лунає в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Сумській області.

Одразу після оголошення тривоги Повітряни сили попередили про ракетну небезпеку у тих областях, де лунає сирена.

"Південь – ракетна небезпека! Сумська область – ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.

Моніторингові канали пишуть, що із Чорного моря чисто. Ймовірно, була робота РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби - ред.). А на Сумщині обстріл прикордонних районів.

Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!

Як повідомляли раніше, російські окупанти вночі 24 липня намагалися атакувати портову інфраструктуру річки Дунай в Одеській області. Є постраждалі, серед них - працівники порту.