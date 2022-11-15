В Николаев прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд

Поездом в Николаев также была доставлена гуманитарная помощь.

Утром во вторник, 15 ноября, в Николаев прибыл поезд из Киева – это первый рейс в город с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Укрзализныця" возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Как пишет издание, в город также была доставлена гуманитарная помощь.

Поезд из столицы отправился в Николаев в понедельник, 14 ноября, около 22 часов. Из Николаева также будут и обратные рейсы в Киев.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона.

Ситуация в Николаевской области

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером сообщил об освобождении почти всей Николаевской области.

Виталий Ким также рассказал, как бегство россиян из Херсона повлияет на обстрелы Николаевщины. По его словам, вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно уменьшилась.

Мэр Николаева рассказал Сенкевич, что водоснабжение в Николаеве возобновится сразу после разминирования и ремонта водопровода Днепр-Николаев в Херсоне.

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