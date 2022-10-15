В новом пакете помощи Украина получит дополнительные боеприпасы к HIMARS – Пентагон

Военная поддержка США на сумму 725 миллионов долларов включает более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS для Вооруженных сил Украины.

Стали известны подробности нового пакета военной помощи, который будет предоставлен Украине по распоряжению президента США Джо Байдена.

Список вооружения опубликован на официальном сайте Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);

5000 единиц противотанкового оружия;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

медицинское оборудование.

В Пентагоне уточнили, что в целом США выделили на помощь Украине примерно 17,6 миллиарда долларов от начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года.

Напомним, президент США Джо Байден воспользовался своими полномочиями по иностранной помощи и поручил изъять 725 млн. долларов "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны" для Украины.

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