В Олешках на Херсонщине военные РФ под хмельком забрали парня

Мэр говорит, что ситуация в городе сложная.
В Олешках (Херсонская область) выпившие российские военные среди бела дня забрали местного парня в неизвестном направлении. Спустя время парня отпустили.
Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в видеообращении на странице Facebook.
"Выпившие русские военные пошли в направлении магазина. Они среди толпы забрали парня. Вести какие-то переговоры не с кем. Ситуация сложная. Прошу всех, по возможности, меньше ходить по городу. Если увидели где-то издалека военных — лучше пойти в другую сторону", — сказал городской голова.
"В наш автопарк зашли военные РФ и не отдают наши автобусы. Провести переговоры ни с кем. Не могли оказать необходимую помощь семье, которая ехала на автомобиле из Каланчака и попала в аварию. Благодаря депутатам и священнику удалось проехать "скорой" к месту и предоставить помощь", — добавил Евгений Рыщук.
Ранее стало известно, что в город Олешки вошли российские войска.
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