В Олешках на Херсонщині військові РФ напідпитку забрали хлопця

Міський голова каже, що ситуація у місті складна.

В Олешках (Херсонська область) російські військові напідпитку серед білого дня забрали місцевого хлопця в невідомому напрямку. Через деякий час хлопця відпустили.

Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук у відеозверненні на сторінці у Facebook.

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"Російські військові напідпитку пішли в напрямку магазину. Вони серед натовпу забрали хлопця. Вести якісь перемовини немає з ким. Ситуація складна. Прошу всіх, по можливості, менше ходити містом. Якщо побачили десь здалеку військових - краще піти в інший бік", - сказав міський голова.

"До нашого автопарку зайшли військові РФ і не віддають наші автобуси. Провести перемовини ні з ким. Не могли надати необхідну допомогу родині, яка їхала на автівці з Каланчака і потрапила в аварію. Завдяки депутатам і священнику вдалось проїхати "швидкій" до місця і надати допомогу", - додав Євген Рищук.

Раніше стало відомо, що до міста Олешки зайшли російські війська.

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