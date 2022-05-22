В ОП сообщили, благодаря чему Украина сможет деблокировать Черное море

Украине необходима американская реактивная система залпового огня.
Благодаря реактивной системе залпового огня MLRS Украина способна деблокировать Черное море.
Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram и его советник Михаил Подоляк в Twitter.
"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS", — сказал Ермак.
По словам Подоляка, мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря.
"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море. Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея", — подчеркнул он.
Напомним, в Черном море продолжается маневрирование шести вражеских десантных кораблей: готовы выпустить более полутора десятков снарядов.
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