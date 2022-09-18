Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В разведке Британии рассекретили, чего РФ добивается ударами по Кривому Рогу

Дата публикации
Просмотры
9212
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В разведке Британии рассекретили, чего РФ добивается ударами по Кривому Рогу

Фото: Associated Press

Россия в последнее время увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре Россия пытается запугать украинский народ.

Об этом заявили в британской разведке.

"Россия c 24 февраля 2022 года запустила по Украине несколько тысяч ракет большой дальности. Однако за последние семь дней Россия усилила таргетинг на гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не испытывает немедленного военного эффекта", — говорится в сообщении.

Речь идет об ударах РФ по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Имея неудачи на передовой, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь напрямую взорвать моральный дух украинского народа и правительства", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог.

Читайте также:

Рашисты бьют по энергообъектам: будет ли Украина зимой со светом и теплом

Рашисты бьют по энергообъектам: будет ли Украина зимой со светом и теплом

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация