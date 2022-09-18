У розвідці Британії розсекретили, чого РФ домагається ударами по Кривому Рогу

Ракетними ударами по цивільній інфраструктурі Росія намагається залякати український народ.

Про це заявили у британській розвідці.

"Росія від 24 лютого 2022 року запустила по Україні кілька тисяч ракет великої дальності. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту", - сказано в повідомленні.

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Йдеться про удари РФ по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі

"Маючи невдачі на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись напряму підірвати моральний дух українського народу та уряду", - додали у Міноборони Британії.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг.

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