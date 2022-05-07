В результате ночного обстрела Краматорска ранены два человека — мэр

В Донецкой области из-за ночного авиаракетного обстрела оккупантами Краматорска ранены женщина и мужчина.
Были повреждены более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура.
Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
"Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Частный сектор — получили повреждения более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура. Ранены женщина и мужчина", — говорится в сообщении.
Напомним, в Угледаре оккупанты расстреляли трех человек, которые пришли за водой.
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