В России заявили, что переговоры с Украиной состоятся 14 марта

В России заявили, что переговоры с Украиной состоятся 14 марта

Спикер Путина заявил, что переговоры пока не велись.

Спикер президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что переговоры Украины и РФ в режиме видеоконференции состоятся в понедельник, 14 марта.

Об этом сообщают российское пропагандистское СМИ "ТАСС" со ссылкой на Пескова.

Спикер Путина заявил, что переговоры пока не велись. Вместо этого они должны начаться 14 марта в режиме видеоконференции.

"Российско-украинские переговоры состоятся 14 марта в формате видеосвязи", – заявил Песков.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что цинично напавшая на Украину риторика России и варварски уничтожающая инфраструктуру и убивающая мирных людей на переговорах с украинской стороной за последние дни сильно изменилась.

По данным главы МИД Турции, президент страны-агрессора Владимир Путин не прочь встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.