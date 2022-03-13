Путин не против встретиться с Зеленским — глава МИД Турции

В Турции рассказали подробности.

Президент страны-агрессора Владимир Путин не прочь встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

"Мы заботимся о том, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы также поддерживаем", — заявил Чавушоглу.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что российские оккупанты обстреляли Яворивский полигон из-за злобы.

Также Подоляк отметил, что риторика России, которая цинично напала на Украину и варварски уничтожает инфраструктуру и убивает мирных людей, на переговорах с украинской стороной за последние дни сильно изменилась.

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