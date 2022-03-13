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Путін не проти зустрітись з Зеленським - очільник МЗС Туреччини

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Путін не проти зустрітись з Зеленським - очільник МЗС Туреччини

ТСН.ua

У Туреччині розповіли подробиці.

Президент країни-агресорки Володимир Путін не проти зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським. 

Про це сказав голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції.

"Ми дбаємо про те, щоб організувати зустріч лідерів. Ще до початку війни у ​​нас були такі старання. Путін у ході телефонних переговорів з нашим президентом заявив, що не проти такої зустрічі. Українська сторона готова. Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що російські окупанти обстріляли Яворівський полігон через злість

Також Подоляк зазначив, що риторика Росії, яка цинічно напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру та вбиває мирних людей, на переговорах з українською стороною за останні дні сильно змінилася.

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